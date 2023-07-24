律師詹傑翔針對黑人從民事改為刑事進行分析。（摘自臉書）

大牙（周宜霈）上月27日指控多年前遭陳建州（黑人）性騷，陳建州和妻子范瑋琪對此否認，並向大牙提告，要求賠償1千萬並公開道歉。大牙今（24日）透露收到民事撤告狀，直言，「相信事實是不容挑釁的，先謝謝所有願意相信我的您們，再謝謝願意站出來幫助我對抗這一切的您們」。不料不到一小時，黑人經紀人表示「本人不佔用及利用大眾資源，一切聽從律師的建議，已提出刑事告訴。感謝！」

針對黑人撤告大牙的民事訴訟，更改為刑事提告，拳能法律事務所的詹傑翔律師表示以他的看法而言，「我覺得勝訴機率不高」，他說，刑事訴訟的程度比民事更難，除非黑人有相當的把握，覺得大牙舉不出證據，「關鍵就在於當初聽大牙說這些事情的好姊妹們能不能作證」。

他認為，黑人從民事改為刑事有2原因，「第1應該是想透過司法檢調方式施壓，第2則是民事的舉證責任在黑人身上。如果是刑事，黑人則是配合司法機關調查有沒有公然侮辱，由司法機關檢視網路上的證據有沒有構成毀謗。」

從民事改為刑事告訴後，原本的原告之一范瑋琪能夠脫身？詹傑翔律師表示，即使現在范瑋琪不是原告，只有黑人單獨去告，外界將他們夫妻視為一體的社會形象都已經造成。