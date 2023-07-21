▲織品藝術家鍾瓊儀設計的「洗衣井的秘密通道」。（新北市政府提供／徐佑昇新北傳真）

▲新北市政府文化局長張䕒育（左五）與貴賓在由植物學家林暐翔規畫的「礦山共農計畫」合影。（新北市政府提供／徐佑昇新北傳真）

▲新北市政府文化局長張䕒育礦山藝術季開幕致詞。（新北市政府提供／徐佑昇新北傳真）

2023礦山藝術季於21日於瑞芳啟動，新北市文化局表示，今年黃金博物館以「礦山進行式」為主題，邀請在地居民與藝術家攜手打造充滿礦味的藝術季。開幕式更特別邀請在地音樂人林垂立帶來演出，以經典音樂結合礦業歷史，為藝術季揭開序幕。開幕現場更有樂齡阿嬤採集礦山共農計畫的仙草所熬製的仙草茶為大家添點礦山味，一起細細品嚐礦山的心意。

新北市文化局長張䕒育表示，水金九地區有著豐厚的礦業文化資產底蘊，這些年黃金博物館持續透過藝術介入方式，與在地居民共同打造「青春山海線」重要節點，串聯山海聚落成為「黃金山城─礦業文化」美學廊帶的示範點。這裡不僅有國際級的風景景點，更擁有深厚的礦業文化涵養，透過藝術季，期待邀請更多的文化旅人，一同欣賞這座美麗的礦山。

文化局表示，今年礦山藝術季共有3件地景藝術作品，包含織品藝術家鍾瓊儀設計的「洗衣井的秘密通道」、王俊淵打造的「時光之所」，以及由植物學家林暐翔規劃的「礦山共農計畫」。這些作品皆採集礦山生活的日常記憶，與礦山長輩或學童透過編織、拼貼、種植等不同的手法，打造出各樣人與大自然互動的裝置。透過裝置，博物館、藝術家與居民合作，期待在方圓之地凝聚礦山時光，帶領文化旅人回味礦山盛況。

文化行旅部分，由瑞芳區公所辦理的黃金山城饗宴打頭陣，走訪猴硐「礦工日常行旅」及金瓜石「漫步山城時光」。黃金博物館更串聯三峽、樹林區公所，與在地文史工作者一同深探三峽、樹林及水湳洞的礦業發展脈絡，走訪三峽「礦業大亨的傳奇故事」、樹林「時空旅人的遺跡秘境」及水湳洞「礦業專家的記憶地圖」。活動期間，也有多場次由在地學校、表演團體帶來的表演藝術，在瑞芳、金瓜石街區，讓遊客均能體驗水金九的溫暖樣貌。

文化局強調，礦山藝術季的「礦山進行式」寓意在打造一座持續啟動的山城，並邀請遊客於7月21日至8月20日，一起共遊礦山。更多活動資訊請上黃金博物館官網 https://www.gep.ntpc.gov.tw 或臉書粉絲頁 https://www.facebook.com/goldmuseum查詢。