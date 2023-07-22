氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新(21日20時)歐洲系集模式模擬的系集平均路徑，杜蘇芮颱風從菲律賓東方海面，先向北轉西北前進，經巴士海峽、中心擦過台灣南端及西南部，各別系集成員分散在其東、西兩側，不少通過台灣；美國系集模式模擬的系集平均路徑通過宮古島海面，但各別系集成員大多分散在台灣東側海面，部分觸及台灣。

吳德榮表示，最新(22日2時)中央氣象局「路徑潛勢及侵襲機率預測圖」顯示，「杜蘇芮」向西轉西北，27日2時中心在花蓮近海，強度達48米／秒，直逼強烈颱風，侵襲機率亦不斷提高。以目前預報資料而言，其威脅絕「不可小覷」；模式及預報仍將持續調整，應密切觀察。

吳德榮說，最新(21日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，週末(22、23日)兩天水氣減少，晴朗炎熱，注意防曬、防中暑；花東、恆春半島偶有局部短暫飄雨的機率，山區及部分平地午後仍有小範圍強對流，大部分在山區，仍應注意。今日各地區平地氣溫：北部25至37度，中部23至36度，南部24至36度，東部23至37度。

吳德榮提及，最新模式模擬顯示，下週一、二(24、25日)颱風逐漸接近巴士海峽，其外圍環流開始對迎風面有些影響，東半部、恆春半島降雨逐漸增多，背風面西半部平地晴熱、防38度以上極端高溫，山區偶有局部短暫雨的機率。下週三至週五(26至28日)各地受侵襲的程度？得視颱風動向而定，無需言之過早。