中市北屯區公所舉辦模範父親、孝行楷模表揚活動，父子檔凃政森與兒子凃建發同獲表揚。（台中市府民政局提供／陳淑芬台中傳真）

中市北屯區公所舉行模範父親、孝行楷模表揚活動，多位里長、地方人士到場祝賀。（台中市府民政局提供／陳淑芬台中傳真）

台中市北屯區公所今天舉辦「模範父親暨孝行楷模表揚」，共有85人受獎表揚，由民政局長吳世瑋頒發「父德堪欽」及「孝德可風」獎牌。其中，84歲凃政森與長子凃建發分別獲模範父親及孝行楷模最受矚目，還有親友團自備「地表最強老爸＆阿公」加油布條及合影，現場氣氛溫馨歡樂。

吳世瑋致詞表示，感謝所有父親的付出與奉獻，也提醒子女要心懷感恩，要孝順父母及時表達對父母親的愛，傳遞忠孝傳統美德，打造幸福安樂的城市。

活動有53名模範父親及32名孝行楷模接受頒獎，最年長受獎人是獲模範父親的86歲黃宗，自幼跟隨父母務農，養成刻苦耐勞的性格，育二男一女全家和樂，頗受地方愛戴；最年輕的受獎人是獲孝行楷模的30歲劉俊豪，松強里長魏清鏘推薦他，熱心公益、關懷地方父老，協助推動里政，值得肯定。

此外，住在民政里的84歲凃政森與長子凃建發分獲模範父親及孝行楷模，民政里長黃明華表示，凃政森為人忠厚、愛護鄰里；凃建發事親至孝，工作繁忙仍每天早上回山上探望父親，父子深受鄰里讚揚。

表揚活動有立法委員莊競程，市議員黃健豪、沈佑蓮、曾朝榮、謝家宜、賴順仁及多位里長、地方人士等人到場祝賀。