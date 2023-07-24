南投縣名間鄉受天宮近日驚見一條長約20公分、寬約2公分的巨大蜈蚣，引發民眾關注，對此，民俗專家李長生表示，此景非常罕見，背後有2點警示意義，除了要慎防中暑等熱傷害發生，更要小心詐騙。

根據《自由時報》報導，現年60多歲的民俗專家李長生，近日前往南投受天宮參拜時，赫然看見一條長約20公分、寬約2公分的巨大蜈蚣，在門前石枕上攀爬，讓他相當詫異，因為受天宮香火鼎盛，香客絡繹不絕，但蜈蚣畏懼人群，平時較為少見，這次卻出現在人來人往的石枕上，且體型還特別大，實屬罕見，背後暗藏2點警示。

李長生指出，蜈蚣喜愛陰暗潮濕的環境，這次卻出現在公眾場所，意味著在昨天（23日）的「大暑」節氣過後，天氣還會更加炎熱，民眾應多注意防曬，慎防中暑等熱傷害發生。

其次是，早期農業時代經常有許多乞丐集結在廟門兩側乞討，往往會坐在宮廟門柱前的「石枕」上，所以又有「乞丐椅」之稱，如今卻出現巨大蜈蚣，很可能是神明藉此異象，告誡民眾要小心遭到詐騙。

對此，廟方也表示，的確有不少人以受天宮的名義發起募款，但礙於不是司法單位，很難盤查細問，所以經管委會討論，已在入口處公告「受天宮管轄之內，禁止機構、弘法人員募款」等語，呼籲各界配合，避免糾紛。