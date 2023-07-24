杜蘇芮颱風還沒來，南投縣竹山鎮昨天午後一陣暴雨竟造成台三線道路大淹水。民眾提供

中颱杜蘇芮還沒來，南投縣竹山鎮昨天下午一陣暴雨，就發生水淹台三線狀況，南投縣長許淑華今天主持縣政會議，特別針對中颱杜蘇芮即將來襲，指示消防、民政、環保等單位密切監測中央氣象報導，提前做好防災演練與預防措施；她並提醒各公所隨時提供最新的災情回報，包括路樹倒塌、石頭移除、或申請抽水機與發送民眾沙包等需求，縣府會全面協助。

至於颱風來襲，民眾最關心的「颱風假」問題，許淑華表示「要不要放颱風假會依照中央發布的氣象狀況與颱風假標準參考，盡快宣布」，允諾會讓民眾做好因應準備，方便家長接送小孩可以提早做準備。

許淑華說，杜蘇芮颱風即將登陸，不僅會發布海上警報，陸上警報可能也將跟著發布，全國嚴陣以待。她指示消防局等相關單位，颱風登陸後所有相關單位應做好防災演練與預防措施，對於過去暴雨來襲曾造成部分低漥地點發生積水或水溝不通、排水部分出現問題等狀況，縣府已經跟公所做好溝通，只要一接獲路樹倒塌或石頭移除等，都會立即要求廠商執行清除工作；另公所對抽水車設備與開放民眾領取沙包等防災需求，縣府也會全力協助。

此外，對於南投偏遠山區是否有土石流情況發生，許淑華也要求嚴密監測。

許淑華提醒，這次杜蘇芮颱風來勢洶洶，對台灣恐會造成不少影響，希望民眾做好防颱準備；相關局處包括消防環保民政都要依循防颱規範做好準備，第一線村里長隨時提高警覺，有任呵問題一定要隨時回報，「大家一起做好防颱準備，避免颱風可能造成的災害。」