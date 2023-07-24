竹北市豐采520天坑案，竹北市公所委託第三方全面檢視週遭道路結果為安全無虞，還路於

民，豐邑建設執行長劉純芳感謝公所積極道路檢測，確認道路地層狀態，表示近日會主動將勝利二路北向車道重鋪，莊敬六街全面刨除重鋪，讓竹北市容更耳目一新，更能維護居民出入通行與道路交通安全。

劉純芳指勝利一路因還有大型工程車輛進出，路面修復時程會稍微延後，另外，豐邑協助檢視鄰近社區人行道，莊敬六街跟勝利一路完成，6月初委託台灣省土木技師公會作大有可為的鄰房鑑定，經過1個多月的現場會勘與數據分析，報告結果表示鄰房安全沒有問題，解除居民的擔憂與疑慮。

劉純芳表示，豐邑建設仍會定期提供透地雷達檢測，並請專業技師檢視驗證後，同步回報縣府及市公所，持續於建案基地周遭路面，進行包括壁體外傾斜管、水位觀測井、沉陷點監測，新建建物設置監測傾度盤，各項監測數據仍會持續回報，基地地下室搶險持續按計畫施作，讓週遭環境安全穩定，並積極配合縣府一切稽查。

劉純芳強調，從事件發生以來，豐邑努力與縣府、公所和社區居民加強良性溝通，達成共識，主動規畫各項維護安全行動納入搶險計畫中，包含基地周邊道路以及社區居民居住環境，希望盡快給基地本身及周邊鄰里社區一個安全便利的環境。