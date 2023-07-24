隔天蔡思韵也請劇組同仁吃下午茶。（滾動工作室提供）

香港演員蔡思韵23日在台灣渡過最後一個2字頭的生日，雖然跟金馬提名最佳新演員的男友劉俊謙各忙各的工作，未能一起慶祝，但身在台灣電影《還錢》劇組，她喜獲劇組貼心的慶生驚喜、歡度29歲生日，加上經紀人送上健康枕和一幅貓貓畫像，讓她可一解思念家中一對寶貝貓之苦。

近來蔡思韵正在台灣與一眾型男陳柏霖、蔡凡熙、林哲熹、李銘忠等演員，拍攝葉如芬監製、王鼎霖執導的新片《還錢》，劇組在她生日前一天給她驚喜，特製了一個超大的蛋糕和買了多個Pizza，在她踏入拍攝現場的一剎那，台前幕後齊聲唱起生日歌，讓壽星大感窩心，23日蔡思韵也準備了香港常吃的菠蘿油、蛋撻和飲料，跟大家一起分享生日喜悅。

提到最後一個2字頭的生日，熱愛演戲的蔡思韵期待的說：「希望在30歲前可以遇上更多自己喜愛的角色和劇本，把握每一個機會來臨！家人、身邊的朋友和家中兩隻貓貓繼續身體健康。」直呼今年生日完全感受到大家的愛心爆棚。