近期「#Me Too」風波在台演藝圈延燒，女星大牙(周宜霈)日前便發文揭露「黑人」陳建州11年前對她的性騷舉動。豈料，此舉卻遭到陳建州、范瑋琪夫婦聯合發聲明駁斥，並求償1000萬元。而今(24)日，大牙發文透露已收到法院寄來的撤回起訴通知書，而老公阿廖師也發聲力挺。

大牙今日在臉書上發文，除了曬出從法院寄來的撤回起訴通知書外，也透露自己這陣子：「吃不下飯，睡不著覺。」身心都承擔相當大的壓力，更需要求助身心科和心理諮商。然而，陳建州對此回應：「本人不佔用及利用大眾資源，一切聽從律師的建議，已提出刑事告訴。感謝！」

對此，大牙老公阿廖師也在臉書上發文，分享這段日子以來大牙的心路歷程，並暖心鼓勵老婆：「終於算是告一個段落了，這件事情讓妳睡都睡不好，甚至去看了醫生只為了想要好好的睡一覺，今天就看到這個，老婆妳辛苦了，今天想必是會睡得很香。」此外，也感謝這期間一直幫助大牙的人們，以及這一路上，幫他們加油打氣的大眾。

而相關貼文曝光後，也有不少人在貼文底下聲援，除了女星黃云歆寫下：「好好恢復原本的步調，好好生活、好好諮商，找回睡覺和吃飯的能力，我愛妳。」此外，也有不少網友表示：「佩服妳的勇敢，希望事情趕快落幕，妳可以沒有壓力的生活，吃好睡好，平凡幸福就好」、「超級振奮人心的消息」、「受害者不用怕，公平正義遲早會到。」不過陳建州雖撤告民事訴訟，但他改提出刑事訴訟，顯然官司並未就此結束。

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