交通部台鐵局表示，根據中央氣象局最新的杜蘇芮颱風預測，台鐵將調整傍晚列車行駛，東、西部幹線正常行駛，南迴線對號列車則自下午5時後停駛。

台鐵指出，西部幹線（基隆－潮州間）、東部幹線（台北－花蓮－台東間）正常行駛；平溪線、深澳線、內灣線、集集線、沙崙線等各支線也正常行駛。

南迴線（高雄－台東間）下午5時以後對號列車停駛，順行列車324次（台東－台南間）、386次（台東－潮州間）停駛、428次（台東－新左營間）停駛、328次（台東－新左營）全區間停駛、434次（台東－新左營間）停駛；逆行列車165次（潮洲－台東間）停駛、317次（枋寮－台東間）停駛、323次（枋寮－台東間）停駛、385次（潮州－台東間）停駛、327次（新左營－台東）全區間停駛。枋寮－台東間區間車下午5時後視風雨狀況機動行駛。

台鐵說明，旅客若要退、換票或改乘列車，自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。使用信用卡購票旅客，未攜帶原購票信用卡可由車站主管於票面簽證退現金。