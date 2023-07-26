保忠精密工具公司董事長黃鴻振捐贈消防局價值235萬元的35組自動給氧甦醒器。（彰化縣消防局提供／孫英哲彰化傳真）

有你真好！出身彰化農村的保忠精密工具公司董事長黃鴻振，得知彰化縣消防局推動救護車全面配置自動給氧甦醒器，基於取之社會、用之社會理念，霸氣捐贈價值235萬元的35組自動給氧甦醒器，幫助極需緊急救護的傷病患，提升緊急救護量能。

黃鴻振於1990年白手起家創業，當時他嗅到全球正開始風行自行車，相關自行車的工具需求勢必也將蓬勃發展，以創新、服務、品質、效率四大理念，專注於研發高效率的自行車工具，並在1998年自創「Super B」自行車工具品牌，行銷全球超過30個國家。

他獲悉消防局推動救護車全面配置自動給氧甦醒器，主動向消防局表示願捐贈35組自動給氧甦醒器，協助將救護車打造為智能行動急診室，加入彰化縣到院前緊急救護行列，提供傷病患穩定且高品質的急救處置，救回更多寶貴的生命。

彰化縣長王惠美得知黃鴻振善行義舉，代表接受捐贈並回贈感謝狀。

消防局指出，自動給氧甦醒器能持續穩定提供到院前心肺功能停止傷病患良好氣體交換，避免病患在搬運過程或救護人員執行其他處置時中斷給氧，是搶救的救命神器之一。

在救護車上若搭配自動心肺復甦機，救護人員將可專心監控病患的生命徵象、執行靜脈注射或給藥等處置，並將生理數據即時回報醫院，進而提高OHCA病患存活率。

除上述外，消防局打造智能行動急診室救護車新增配置潮氣末二氧化碳監測儀、電動骨針機、無線超音波儀及多功能生理監視器等高階救護器材，加上原已全面配置的12導程心電圖機及自動心肺復甦機，建構全方位緊急傷病急救處置。

該局統計，截至今年6月，到院前心肺功能停止救護案件665件，急救成功率26.02％，較去年同期增加4.98％，顯示充實的急救裝備，結合消防救護人員到院前專業的急救處置，可大大提升病患存活率。