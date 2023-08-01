南投縣今（1）日開放eTag自動代扣路邊停車費服務。遠通電收表示，目前台灣本島支援金融電信業者代扣的路邊汽車收費停車格，全部都能使用eTag代扣，民眾可使用遠東商銀、國泰、台新、玉山及中信等5家銀行信用卡，透過uTagGo App或至銀行網頁快速申辦。每月只須隨信用卡繳費一次，省去每次停完車跑超商或單次線上繳費的麻煩，更不會因逾期而受罰。

南投縣工務處表示，縣府廣納與回應民意，由於部分鄉鎮市路邊停車一位難求且停車格長期被占用，遠通電收8月起配合南投市、集集鎮、埔里鎮、草屯鎮等辦理路邊停車收費政策，推出eTag代扣停車費的便民服務。

遠通電收表示，根據金管會資料，新冠肺炎疫情帶動國內非現金支付，去年國內非現金支付消費金額超過6兆元大關。申辦自動代扣可以避免欠費，又可防範催繳詐騙，疫情前每月申辦「eTag停車扣繳服務」用戶約1.5萬，2020年5月疫情爆發後，每月平均申辦人數突破2萬；2022年因詐騙簡訊猖獗促動民眾申辦自動扣繳防詐，單月申辦數一度突破3.5萬，創上線以來新高。