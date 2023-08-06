受暴雨重創 南投縣宣布仁愛鄉明停班停課 17:222023/08/06 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南投縣仁愛鄉南豐村這家加油站位於台14線旁，921地震後4度遭土石流淹沒，堪稱最慘受災戶。（楊靜茹攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 卡努颱風引進西南風，讓中南部飽受暴雨襲擊，南投縣仁愛鄉多處道路阻斷，縣府今日下午宣布仁愛鄉明（7）日停班停課。 全台最慘加油站4度遭埋 女員工哭叫逃生：光聞味道就知不對勁 啟動中台灣區域治理平台機制 台中特搜隊馳援南投救災 南投縣信義鄉11時起停班停課 部分道路實施預性封閉 #仁愛鄉 #停班停課 #暴雨 #重創 #南投縣 也許您會感興趣 推薦閱讀 埔霧公路搶通 奧萬大43遊客將撤離 仁愛鄉6日仍停班停課 18:012023/08/05 生活 破千毫米雨量致農田沖失、農作泡水 南投農損超過8000萬 14:082023/08/06 生活 救星來了！親愛村3病患急洗腎 直升機空中馳援送醫 11:062023/08/06 社會 南投山區豪雨重災 慈濟援助大量物資空運災區 15:262023/08/06 寶島 仁愛鄉豪雨多處成孤島！6架直升機即刻救援 飛「7村落」送物資 09:272023/08/06 社會 空勤直升機成功救援 3架次載運奧萬大43名遊客脫困 10:122023/08/06 社會 搶救最前線！消防署特搜隊率先抵達南投仁愛成立搜救行動協調中心 11:092023/08/06 社會 天氣放晴直升機加入救災 空投物資並載急需洗腎患者就醫 10:182023/08/06 社會 馳援畫面曝光！國搜直升機飛抵發祥村送物資接運洗腎病患 09:552023/08/06 社會 仁愛鄉主要道路幾癱瘓 蔡培慧公布台14線搶通進度 00:052023/08/06 政治 廬山溫泉空拍慘狀曝光！大水未退 飯店半淹沒泥水中 13:282023/08/06 社會 暴雨成災！南投仁愛鄉災情慘 都達村道路土石流嚇壞村民 16:422023/08/05 社會 南投縣仁愛鄉兩處路基流失 公路總局評估搶通時間 12:542023/08/06 生活 奧萬大腦寮溪橋遭山洪沖毀消失 受困43人搭直升機脫困 11:432023/08/06 生活 南投仁愛鄉成孤島 國軍救災一度「卡車」 挺進霧社運補 17:082023/08/05 社會 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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