全台22縣市的最新施政成績單正式出爐，艾普羅民調公司針對台灣22縣市進行電訪民調。而本次評估的11大施政項目中，，台中市收穫十金一銀大滿貫，表現亮眼，備受肯定，台中市副市長王育敏說，這是市府團隊一步一腳印的貢獻，台中市不會因今天的成績就滿足，會繼續努力。

王育敏致詞時說，非常感謝協會舉辦滿意度的調查，要代表盧秀燕感謝大家和台中市民的支持，這次可以拿到十金一銀，盧市長的滿意度也躍升超過八成，相信這是整個市府團隊一步一腳印、努力踏實地為台中市民作出的市政貢獻，「真的讓市民有感」。

王育敏表示，盧秀燕常說，台中市要好還要更好，所以不會因為今天的成績而滿足，而是會持續努力，把台中市各項建設、福利、教育、文化等等面相都做到最好，讓台中市的市民生活在台中，真的感到幸福宜居。

王育敏說，真的感謝主辦單位頒給台中市這麼高的榮譽跟獎項，由於颱風來臨，盧秀燕得坐鎮指揮，接下來絕對會把防颱工作做好，確保台中市民都可以活的幸福、平安、又健康。