全台22縣市施政滿意度調查今（26）日公布並舉行頒獎典禮，主辦單位將調查以6都及其他16縣市分組，連江縣在10個調查面向當中，共拿下3金4銀的成績，在16縣市當中表現不俗，其中社會福利滿意度更是拿下5連霸的亮眼表現。

連江縣政府秘書長張龍德代表領獎時表示，自己從前縣長劉增應時就接任秘書長，至今已經第9年，所以這次的施政滿意度調查非常重要，關係到縣長王忠銘能否延續劉增應過去7年榮獲5星縣長的政績，所以很高興能夠獲得鄉親的肯定。

張龍德說，馬祖在全台22縣市當中是最小的，資源也受到限制，但是景觀非常美麗，在2015年時，觀光人口約12萬人，但經過7、8年的努力，目前保守估計已經高達40萬，這是一個非常大的突破，這幾年除了觀光以外，縣府不管在治安、經濟發展、社會福利都非常努力，獲獎也代表能延續前任縣長的政績，未來會繼續努力。

張龍德也趁機會行銷馬祖，他說在9月份開始的國際藝術島，對於馬祖來說是提升品質非常重要的活動，今年也會比去年更豐富，歡迎大家到馬祖觀光。連江縣在這次調查當中，治安、經濟發展及社會福利獲得金獎，環境保護、教育品質、觀光旅遊及市民幸福感則獲得銀獎，其中社會福利方面則是連5年奪金。