去年國內受新冠本土疫情衝擊，不少民眾都選擇到中醫門診就醫調養，第3、第4季的就醫人數成長2成以上，也讓點值被稀釋。健保會今開會後決定，動用「調節非預期風險及其他非預期政策改變所需經費」 3.1283億元支應，為國內首度因「異常流行疫情」產生的非預期風險的預備金調度。

健保會執行秘書周淑婉表示，去年受疫情影響，許多民眾至中醫門診取得清冠一號。而染疫後產生的後遺症，也透過中醫調養解決，導致第3、4季整體就醫人數成長20.6％、費用成長16.6％。

「調節非預期風險及其他非預期政策改變所需經費」屬於預備金，周淑婉表示，去年中醫門診除東區以外，其他5區的點值都被稀釋至0.9元以下，比前一年同期點值更低。因此。此次健保會決定動用3.1283億元支應。

周淑婉表示，過去國內發生高雄氣爆、八仙塵爆時，也曾動用預備金，此次則是首度因為「異常流行疫情」產生的非預期風險的預備金調度。2022年健保「非預期經費預備金」共編列10億，2023年度則編列8億元，每年會因總額協商而有所調整。