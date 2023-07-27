西非國家尼日的總統衛隊扣押總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）後，這個脆弱的國家明顯發生政變，軍人今天聲稱已推翻尼日政府，宣布所有機構暫停服務、關閉邊境並實施宵禁。

法新社報導，總統消息人士說，心懷不滿的總統衛隊成員昨天封鎖位於首都尼阿美（Niamey）的總統官邸與辦公室出入口，在談判破局後「拒絕釋放總統」。

在另9名身穿軍裝的軍人圍繞下，阿卜杜拉赫曼（Amadou Abdramane）上校發表電視演說宣布：「我們，國防與安全部隊…已決定結束（總統貝佐姆）政權。」

他們說，尼日「所有機構」都將暫停服務、邊界關閉並實施宵禁「直到另行通知」。

西非經濟共同體（Economic Community of West African States）與非洲聯盟（African Union）都譴責他們所稱的「企圖政變」。

親近貝佐姆的消息人士使用同樣字眼，稱企圖政變「注定將失敗」。

尼日軍人聲稱推翻政府後，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說，美國對尼日的經濟援助取決於這個陷入困境的沙赫爾地區（Sahel）國家能否維持「民主治理」。

布林肯說，他與四面楚歌的尼日總統貝佐姆談過話，貝佐姆顯然在一場政變企圖中遭到扣押，他並傳達美國對貝佐姆與尼日民主政體「堅定不移的支持」。

美國國務院發表聲明說：「國務卿布林肯強調，美國與尼日強健的經濟與安全夥伴關係，取決於民主治理的持續與對法規與人權的尊重。」