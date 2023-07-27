農糧署統計，農作物被害面積21公頃，損害程度30％，換算無收穫面積6公頃，受損作物主要為西瓜，被害面積14公頃，損害程度30％，換算無收穫面積4公頃，損失金額92萬元，其次為洋香瓜。
杜蘇芮颱風造成農業災情約150萬 西瓜是最大「受災戶」
農委會27日指出，杜蘇芮颱風造成農業災情，經農糧署彙整各直轄市、縣市政府查報資料至11時止，農業產物估計損失計150萬元，受災縣市主要為台東縣，農產則以西瓜受創最重。
農委會27日指出，杜蘇芮颱風造成農業災情，經農糧署彙整各直轄市、縣市政府查報資料至11時止，農業產物估計損失計150萬元，受災縣市主要為台東縣，農產則以西瓜受創最重。
農糧署統計，農作物被害面積21公頃，損害程度30％，換算無收穫面積6公頃，受損作物主要為西瓜，被害面積14公頃，損害程度30％，換算無收穫面積4公頃，損失金額92萬元，其次為洋香瓜。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。