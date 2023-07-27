阿部瑪利和新生代男團VERA成員學文、Nelson為橘子嘉年華站台。（羅永銘攝）

阿部瑪利亞露出修長長腿，為漫博會活動站台。（羅永銘攝）

新生代男團VERA成員學文、Nelson為橘子嘉年華站台。（羅永銘攝）

網路節目《木曜4超玩》班底阿部瑪利亞今（27）日出席2023漫畫博覽會「橘子嘉年華」。日前爆出《木曜》原班底集體出走，製作人陳百祥也證實離開公司，雖節目照常錄製，但又傳出Kid將離開團隊，阿部瑪利亞今急著替Kid澄清，「沒有，我們主持群常常聯絡，最近也一起吃飯，大家都分享自己有多熱愛《木曜》。」

她也透露邰智源對大家信心喊話，「邰哥有說我們一起團結努力，一定可以再次挑戰巔峰，團結加油。」至於陳百祥選擇離開，阿部瑪利亞心疼說：「我們都很想念他，他在後期他的身體也是......影片中常會聽到他說『好累！』我們希望他好好休息，之後有計畫再合作。」

而目前節目存檔充足，所以她近日將重心放在自己新發行的中文單曲上，透露曲風是性感成熟風。她日前也在IG分享角色扮演「戀柱」的美照，豐滿上圍引發粉絲暴動，對此她澄清是道具胸部，害羞說：「我很多日本朋友問我『那是真的嗎？』怎麼可能是真的！我去手術嗎？增加了3、4個罩杯，很重！」