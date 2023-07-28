高達12級強風導致多處路樹倒塌、廣告帆布被吹翻，各鄉鎮市公所急動員人力處理、善後。（自取鹿草鄉公所臉書／呂妍庭嘉義傳真）

杜蘇芮颱風強襲南台灣，陸續造成停電災情，至上午9點，嘉義地區已有5385戶停電中，主要停電區域集中在嘉義縣沿海東石鄉、義竹鄉等地區，台電嘉義區營業處動員110多位工程人員、出動吊臂車等工程車輛50輛，正全力搶修中，預期下午可恢復100％供電。

嘉義地區自清晨起，風雨陸續轉強，不少鄉鎮吹起瞬間強陣風，高達12級強風導致多處路樹倒塌、廣告帆布被吹翻，各鄉鎮市公所急動員人力處理、善後。

台電嘉義區處表示，由於杜蘇芮橫掃南部地區，風勢一度達12級強風，造成許多條高壓輸電線跳脫，強勁的風勢更造成許多路樹倒塌以及招牌掉落壓損電線，並有多處的電桿被強風吹倒，必須重建電桿及拉線，部分僻遠山區因道路坍方無法進入搶修，以致影響搶修復電進度，還請用戶多點耐心，給予包容與鼓勵。

台電嘉義區處指出，為增進搶修效率，台電嘉義區處已與嘉義縣、市政府加強配合聯繫，並指派專員與各區村里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道與機制，倘遇災情搶修需要，當即向縣市政府提出支援請求，協助清除路樹、倒塌招牌等障礙物及搶通坍方道路，目前除持續搶修外，並洽鄰近區處支援搶修作業，以盡速恢復供電。

台電嘉義區處強調，電力的搶修工作必須依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」原則來進行，並以捷運、火車、自來水及通話通信等公用設施為優先安排人員搶修，請民眾耐心等候。