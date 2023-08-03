近日卡努颱風逼近台灣，淡水河口一帶在今日早上11時35分滿潮，海浪也頻頻拍擊上岸，再次淹到馬偕祝禱銅像以及身旁的扁舟。(黃敬文翻攝)

位在淡水河畔的馬偕祝禱銅像幾乎是逢颱必淹，近日卡努颱風逼近台灣，淡水河口一帶在今(3)日早上11時35分滿潮，海浪也頻頻拍擊上岸，再次淹到馬偕祝禱銅像以及身旁的扁舟；新北市消防局表示，非必要事情請待在家中避免外出，民眾應以保障生命安全為優先。

新北市消防局表示，今早11時35分為滿潮時間點，水位最為高漲，新北消防局立即派員出動勘災，在轄區水域沿岸拉起封鎖線後，並勸導圍觀民眾遠離岸邊，避免危險發生。

其中海浪頗為兇猛，頻頻拍擊上岸，繼2021年煙花颱風後，久違的再次淹到淡水河畔的著名地標「馬偕祝禱像」，不過並未造成河畔步道淹水，海水上岸後隨即退回河口，並約在12時30分許開始慢慢退潮。

新北消防第三大隊長陳志德表示，卡努颱風挾帶強風豪雨，請民眾遠離河岸及海域，避免觀浪等行為而造成不慎落水之情勢，非必要事情請待在家中避免外出，民眾應以保障生命安全為優先。