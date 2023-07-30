2024總統大選備受各界關注，命理專家小孟老師日前在臉書發文，以中國歷任皇帝的生肖，整理出「最有帝王命的生肖」排名，當中民進黨參選人賴清德、民眾黨參選人柯文哲的生肖豬排名第5，國民黨參選人侯友宜的生肖雞則排名第10。

根據小孟老師整理出的資訊，第1至第12名依序為兔、龍、馬、虎、豬、牛、猴、羊、狗、雞、蛇、鼠，他也針對前5名說明原因。

首先，屬兔的皇帝數量最多，是因為兔子能跳躍思考、腦筋靈活，且身段柔軟、懂進退；屬龍的皇帝數量第2多，是因過去帝王喜歡將皇位傳給屬龍的孩子，有「飛龍在天」的寓意，龍子在得寵後，也比較能冷靜處理外部事宜；而屬馬的人就像馬一樣，很會打仗，敢衝敢怒敢恨，不怕任何挑戰，會堅持到底。

另外，屬虎者很懂得抓住機會與佈局，知道最佳出手時機，因此很容易當上帝王，且他們非常兇猛又愛面子，一旦當上帝王，會做到最完美無暇；而屬豬的人比較溫吞，且較善於偽裝，也比較清廉，因此能得到子民跟臣子的喜愛，靠著自己的說服力上位。