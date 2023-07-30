蕭邦（CHOPARD）在父親節推薦頂級奢華Alpine Eagle彩虹圈珠寶表，表盤上鑲滿鑽石，表圈則以彩色寶石排列成漸層彩虹圈，整支表從表殼、表帶、表盤全都採用符合倫理道德標準的18K玫瑰金，表徑直徑41mm，搭載Chopard 01.03-C機芯。

為了展現蕭邦獨家彩虹圈鑲嵌工藝，虹彩七色梯形切割彩色剛玉整齊劃一，與璀璨鑽石相輔相成，耀眼的光彩如同陽光照耀阿爾卑斯山冰川折射的點點光芒，感受到站在阿爾卑斯山峰一望而下的冰封世界壯麗雪景。