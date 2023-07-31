台南市登革熱今天新增23例確診，累積已達691例。鑑於目前的防疫人力，多數都用在室內外的化學防治工作上，無暇兼顧社區孳清工作，今天市長黃偉哲也指示成立「台南市政府登革熱稽督大隊」，將針對8個疫情熱區，嚴格執行孳清稽督工作，並每周報告成果。

登革熱防治中心表示，新增病例中，東區8例、永康6例、南區3例、北區2例，中西區、仁德區、安南區及關廟區各1例，年齡介於3歲至71歲；其中，有19例是由診所或醫院通報確診，4例由防治中心擴大採檢發現，防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業等防疫措施。

鑑於各區登革熱疫情持續延燒，緊急戶內外化學防治正如火如荼進行中，衛生局及衛生所每天都動員200多人次，搭配協助防疫的國軍弟兄，全力投入化學防治工作，無法兼顧社區孳清工作，但因清除孳生源才是登革熱防治的重中之重，市長黃偉哲今天也指示成立「台南市政府登革熱稽督大隊」，由祕書長方進呈擔任稽督大隊長。

防治中心指出，登革熱稽督大隊將針對原台南市6區、仁德區及永康區等8個疫情熱區內的社區、工地、學校、市場及髒亂點等，嚴格執行孳清稽督工作，透過宣導市民家戶自我檢查清理及稽查作業，確保動員孳清的落實程度，並每周報告各區稽督成果，希望能夠有效控制登革熱疫情的蔓延。

黃偉哲還強調，儘管化學防治可以快速降低病媒蚊成蟲的密度，但如果孳生源沒有徹底清除，後續病媒蚊仍會源源不絕地孳生，因此防治登革熱沒有其他捷徑，就是要落實「孳清、孳清、再孳清」，請市民要把握天氣放晴的時間，盡快清除家戶內外的積水容器。

另外，市府衛生局持續落實社區孳清，上周於永康區共調查1016戶，發現陽性戶19戶，共查獲616個積水容器、26個陽性容器，衛教1298人次，開立14張舉發單。為能找出潛在病例，全市37區衛生所及全市近400家登革熱NS1快篩合約院所，也都提供登革熱快篩採檢服務，請有疑似登革熱症狀且有登革熱流行區域活動史的市民，盡速主動前往接受篩檢。