桃園推動許多公共衛生政策並提供疫苗接種服務，不過審計處指出，異常接種情形有86件，影響人數逾200多人，另有高達1000多劑疫苗在運送中毀損，要求改善。衛生局回應，8月將辦理教育訓練及冷運冷藏管理查核，盼降低異常狀況。

審計處統計，桃園市2021年至2022年疫苗異常接種有86件、疫苗毀損賠償38件、冷運冷藏異常7件，其中疫苗異常接種86件中，有46件為提前接種、17件重複接種、8件間隔不足、10件施打於非計畫實施對象和5件錯誤接種，受影響人數高達210人。經分析認為部分衛生所或醫療院所人員執行預防接種流程未落實3讀5對原則 ，或僅核對預防接種紙本紀錄，教育訓練待加強。

衛生局表示，異常接種案件會依中央各項疫苗接種指引，評估是否需補接種疫苗並追蹤個案接種後有無不良反應情形，如發生嚴重不良反應且無法排除與疫苗相關，則依預防接種受害救濟流程辦理，目前無出現不良反應。

衛生局說，今年上半年已辦理2場次教育訓練，並針對曾發生異常接種案件院所加強輔導訪查，8月將再舉辦2場次教育訓練及進行合約院所疫苗冷運冷藏管理查核。

此外，審計處另指出，冷運冷藏異常件數雖僅有7件，但疫苗毀損高達1086劑，其中單一事件疫苗毀損數量最高為500劑，經調查毀損原因發現以人為疏失因素占大宗，呼籲應改善疫苗冷運冷藏管理作業流程 。

衛生局說明，疫苗單次毀損500劑的案件為委外宅配廠商的疫苗冷藏車溫度過低造成凍片破裂，發現當下先將疫苗封存，經中央研判該批疫苗毀損不可使用，已請廠商依該批疫苗原價賠償。