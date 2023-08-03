韓國人氣女星韓韶禧因演出《夫妻的世界》打開知名度，更被封為「最美小三」，之後三年來除戲約不斷外，更成為各大時尚精品的新寵兒；近日知名YouTube頻道上傳她在機場的影片，片中呈現出真實完美的身材比例，讓該影片上架至今已突破200萬點閱。

南韓知名YouTube頻道「비몽(BIMONG)」經常上傳各種藝人的直拍，頻道於4周前上傳了韓韶禧為參加海外行程，在仁川機場現身的影片，可見她穿著黑色的細肩帶平口洋裝，纖細的身材及精緻臉蛋，超完美的比例讓影片在短短4周就突破了200萬點閱。

影片嵌入自「비몽(BIMONG)」YouTube

影片曝光後，網友紛紛大讚她「韓韶禧人長得漂亮但不做作，好棒」、「皮膚白、手腳也長」、「根本是人間芭比」、「外貌真的不是在開玩笑」、「有自己獨特的風格，好帥氣」、「天然美人拯救世界」、「數不清看了幾遍」。

事實上，韓韶禧自演出《夫妻的世界》走紅後，更陸續接演《以吾之名》、《無法抗拒的他》、《單戀原聲帶》等夯劇，日前擔綱南韓天團BTS防彈少年團的成員田柾國SOLO歌曲〈seven〉MV女主角，再度引發話題。