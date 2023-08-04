TPASS北中南三大生活圈通勤月票7月1日上路，公路總局今（4）日宣布7月各類運具總使用人次3372.7萬人次，本報統計發現基北北桃共使用3098.3萬人次，占91.8％。

公路總局表示，7月份累計共約有66.5萬人次加值購買TPASS通勤月票方案，包括基北北桃約57.7萬人次、中彰投苗約3.1萬人次、南高屏約5.7萬人次，初步已達目標張數62萬張，預計9月通勤通學旺季，月票銷售數量將再成長，達成今年月均62萬張的目標。

另7月份共有3372.7萬人次搭乘各類公共運具，以捷運（含輕軌）1685.8萬人次最多（基北北桃1588.6萬人次、中彰投苗21萬人次、南高屏76.2萬人次）；公車（含市區公車及公路客運）1272萬人次次之（基北北桃1190.7萬人次、中彰投苗54.7萬人次、南高屏26.5萬人次）；再其次是台鐵255.5萬人次（基北北桃188.1萬人次、中彰投苗27萬人次、南高屏40.3萬人次）及其他運具（含公共自行車及渡輪）159.5萬人次（基北北桃130.9萬人次、中彰投苗7.6萬人次、南高屏20.9萬人次）。

公路總局表示，7月初期因有部分民眾雙北1280月票尚未完全轉移，上半月平常日日均使用人次約100~110萬人次、假日約60~70萬人次。隨著雙北1280月票逐漸移轉為TPASS月票後，下半月平常日日均使用人次已提升至約140~150萬人次，假日則提升至約70~80萬人次，其中平常日以7／25使用量156.9萬人次最高，假日則以7／29使用量89.4萬人次最高。