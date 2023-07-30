第22屆漫博展期逢週末，今天創16萬進場人次，自27日開幕至今，4天展期進場人次已累積至58萬，人群走動盛況甚至磨破地毯，讓主辦單位頻拿膠帶修補，會場近50處都有修補痕跡。

攤位數量今年有1200個，也創下漫博高峰，中華動漫出版同業協進會秘書長高世椿向中央社表示，截至今天為止，各攤位銷售額平均成長3成至4成，最高還有成長5成，「這還不包含遊戲、電玩那塊，是估動漫，到今天為止的銷售營業額應該有新台幣2.5億元。」

今年漫博展現後疫情時代優勢，海外卡司為展會增添許多亮點，包含「進擊的巨人」、「SPYxFAMILY 間諜家家酒」、「孤獨搖滾！」聲優都訪台舉辦見面會，還有「孤獨搖滾！」、「我推的孩子」原作現身漫博，帶動周邊商品買氣。

例如首次於漫博設攤的品牌「三麗鷗」、代理人氣作「我推的孩子」的青文出版社，都是今年備受漫迷矚目的攤位。

高世椿表示，週末向來是漫畫博覽會展期人潮高峰，加上今天進場人次，今年漫博頭4天的進場人次總量，已達到2019漫博5天總進場人次，明天是漫博最後1天，最終累積人次估計能達64萬。

人群頻繁走動，加上漫迷都會帶上行李箱裝戰利品、Cosplay道具，也讓主辦單位首次須拿出膠帶快速修補地毯，高世椿形容，「好像在補破褲」，地上都能看到因人潮走動而磨損的地毯碎屑，「擔心大家跌倒，我們一早都會先貼好、補好，讓大家進場後安全一點。」（編輯：張雅淨）1120730