苗栗縣苑裡鎮及三義鄉5日上午降下超大雷雨，多處出現淹水，警方緊急拉上封鎖線。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮及三義鄉5日上午降下超大雷雨，多處道路出現淹水。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮及三義鄉5日上午降下超大雷雨，多處店家慘遭淹水。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮及三義鄉5日上午降下超大雷雨，多處道路出現淹水。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮及三義鄉5日上午降下超大雷雨，三義鐵道自行臨時停發第1班車。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

卡努颱風帶來強勁的外圍環流，5日上午替苗栗縣帶來超大雷雨，其中三義鄉及苑裡鎮，在短短4個小時就出現驚人的破200公釐雨量，造成苑裡多處野溪溪水泛濫，至少4處民宅淹水，水利署並對三義鄉及苑裡鎮發出一級淹水警報，三義鄉公所更在上午9時緊急宣布自10時起停班停課，三義鄉舊山線鐵道自行車也罕見地因為超大雷雨宣布停駛第一班車。

三義、苑裡上午暴雨破200公釐 三義鄉公所緊急停班停課

苗栗縣三義鄉及苑裡鎮相鄰，超大雷雨胞就出現在兩鄉鎮相接的火炎山脈上方，從5日凌晨3時起，2地就開始傳出雷聲，至上午7時，雷擊狀況加劇，雨勢也隨之加大，根據中央氣象局雨量測報資料顯示，至上午11時為止，苑裡鎮國三S156K測站測得230公釐雨量，三義鄉國一S152K測站測得212公釐雨量，三義測站出現181公釐、苑裡測站也有163公釐驚人雨量。

驚人雨量造成苑裡鎮多處野溪及灌溉圳道溪水暴漲，因水勢來得太快，一時無法宣洩，苑裡圳幹線來不及排水導致路面淹水，根據附近居民說淹水最高將近50公分，是近10年來第一次碰到。多個超商店家都出現淹水，業者急忙以人力排水。

苗栗縣消防局119勤務中心自上午8點多就陸續接獲苑裡鎮民眾報案，包括苑裡鎮社苓里、舊社里、泰田里、上館里等地區淹水，共計受理6件，其中住家淹水4件，其中3件無人受困，1件1名植物人受困，經消防人員協助脫困後，送李綜合醫院暫行安置，另外還有一部自小客淹水1件，車上5名乘客自行脫困，道路土石流1件，幸無人員受困，全部案件都已通報水利處及苑裡鎮公所處理。

中央水利署則在上午9時通報三義鄉及苑裡鎮淹水一級警戒，三義鄉公所也在9點發布自5日上午10時起停止上班上課。兩地轄區警方也分別在路口四方都拉起封鎖線，有很多駕駛不知情紛紛掉頭，有汽車拋錨在路上，機車駕駛不敢貿然騎乘都改用牽車。

因考量遊客安全，，三義鄉舊山線鐵道自行車上午8時多臨時決暫停第一班車營運，業者將會協助辦理退費，並協助第一班未搭乘民眾優先補位。