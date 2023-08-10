許多汽車、機車被淹過一個輪胎高。（李中岑提供／張毓翎台南傳真）

騎士不得不在雨中牽著機車涉水。（李中岑提供／張毓翎台南傳真）

市議員李中岑在質詢時痛批，副總統賴清德在台南市長任內時，稱完成30年治水，但台南卻一再淹水，根本在說幹話。（張毓翎攝）

台南市安南區、南區等地10日一早開始下起滂沱大雨，部分村里、路段傳出淹水，台南市議會上午在新營區召開臨時會，多位議員因住家、服務處門前淹水而無法出門、抱怨連連，市議員李中岑在質詢時痛批，副總統賴清德在台南市長任內時，稱完成30年治水，但台南卻一再淹水，根本在說幹話。不過，市府水利局長邱忠川答詢時說，這場雨已遠超過防洪標準，換作在台北市也會淹。

台南市議會上午在新營民治議事廳開臨時會，市議員李中岑到場時全身溼透，不斷發抖，她說，早上10點安南區突然下起大雨，她服務處前面的道路迅速淹了起來，還有許多汽車、機車被淹過一個輪胎高，當地民眾直呼從來沒看過這種景象。

市議員黃麗招也說，雖然今早雨勢確實來得又快又急，但像是她住家位於安南區的海佃路三段，以前88水災都沒淹過，今天卻大淹水，令人不禁質疑市府的治水成效。

邱忠川回應，安南區今天上午每10分鐘雨量達14毫米，已遠超過排水系統設置標準，這換作在台北市也會淹。但邱的解釋，卻引發市議員王家貞不滿，先是要邱「不要只會跟其他縣市比」，並質問邱「治水改善期限為何？」

邱忠川只說，水利局會持續廣設抽水機組、做好清淤的工作。