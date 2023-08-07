「溫拿五虎」譚詠麟、鍾鎮濤、彭健新、陳友及葉智強6日於香港體育館舉行第一場《溫拿情不變說再見演唱會》，近三小時的演出裡，五人連唱34首經典歌曲，讓現場歌迷聽得如癡如醉；此外，該場演出還有許多驚喜橋段，包括鍾鎮濤（B哥）19歲二女兒鍾懿獻唱，陳友也帶了兒子和孫子孫女上台。

根據《香港01》報導，鍾鎮濤女兒鍾懿在昨（6）日演唱會中現身表演，讓身為父親的鍾鎮濤大讚，滿意女兒的演出，更直呼女大十八變，但對於女兒是否出道成為歌手，他則語帶保留表示，女兒喜歡唱歌，但是否入行不知道，接著指出，譚詠麟在唱歌方面也有給女兒些指導。

鍾鎮濤女兒鍾懿於溫拿演唱會獻唱。（圖／擷取自微博）

事實上，鍾鎮濤2014年與現任妻子范姜素貞再婚，兩人育有兩女；而女兒鍾懿（Blythe）的18歲生日時，曾因當時的慶生照，被網民大讚「最美星二代」此外，當時更透露，鍾懿即將到國外留學，讓媽媽范姜素貞不捨直呼「從她出生後，最不敢想像的就是今天……」。

據悉，鍾懿當年獲得英國倫敦國王學院（King's College London）、倫敦大學（University of London）、曼徹斯特大學（University of Manchester）及倫敦電影學院（London Film Academy）等四所名校的錄取資格，計劃研讀電影相關科系。