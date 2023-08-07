桃園市八德區日前有名女子到銀行欲匯款45萬，銀行行員直覺有異趕緊通報警方，警方到場後詢問女子匯款用途等問題，女子支支吾吾無法回答，所幸在警方與行員聯手勸阻下，成功阻止女子匯款。

八德分局四維派出所警員黃威達、黃子瑋日前下午14時許接獲派案，介壽路一段某銀行行員報案，稱銀行內疑有民眾遭詐騙、欲匯款，立即趕往現場處理。

警方表示，抵達現場時發現1名年約50多歲的王姓女子，準備要匯款新台幣45萬元到他人的指定帳戶中，先聆聽案情後並仔細詢問王女是否清楚該筆款項去向及用途，而王女僅表示款項是要作為還款用途，不過行員在詢問受款戶資料時，王女卻對受款戶資料交代不清。

警方再度針對還款一事詢問王女，豈料王女又改口稱款項是要付工程款項，警方欲向其借用手機協助查證匯款事項，不過王女卻不願意提供手機資訊且支支吾吾，經一番苦勸、開導王女勿誤陷入詐團話術，務必先清楚瞭解匯款用途再行匯出款項避免損失，經警方及行員的耐心解釋分析後，王女才驚覺自己有可能遭到詐騙，進而打消匯款念頭。

八德警分局另也提醒民眾，如遇到疑似詐騙手法，一定要謹記「防詐騙3要訣」，包括Calm down保持冷靜、Check it out小心查證、Call 165反詐騙諮詢，共同提高防詐共識與警覺，務必反覆查詢確認，多一分警惕、少一分損失。