空軍司令部參謀長曹進平近日對外表示，幻象機隊接近中壽期，將按照原廠建議來做延壽評估。對此，前空軍中將張延廷則指出，他不贊成延壽，反而認為應該直接升級，以應付現代戰爭。

幻象2000戰機於1997年在我國空軍服役後，迄今已有26年，張延廷分析，26年機體會有鏽蝕、腐蝕，還有線路老化、皮管脆化的問題，因為台灣是海洋氣候，尤其新竹機場在靠海的南寮，海風裡面的鹽份對鏽蝕影響很大，且東北風從海上吹來濕氣很重、又有鹽分，幻象戰機裡面的電子設備最怕的就是水份跟鹽份。

對於幻象2000延壽，張延廷表達不贊成，反而認為應該升級，因為這些戰機26年前性能是很好，延壽完畢又過3年，將近30年的飛機不行了。張強調，與其做兩次手術，不如畢其功於役，一次革命，一次搞定，一次完成，不要分解動作，這樣才可以省錢。

至於幻象2000有哪些地方要升級呢？張延廷認為，除了雷達老舊，火控系統也要升級，因為目前該戰機還配備雲母飛彈、魔法飛彈，並不能打先進流星飛彈。張介紹，舊式雲母飛彈是中程飛彈，只能打到80公里；而當前歐洲製作的流星飛彈可以打到200公里。

張延廷接著提到，幻象2000使用的電戰系統是26年前的，面對敵軍飛彈恐難以閃躲。張還表示，飛機升級了，飛彈當然也要升級，飛彈也要尋求抗干擾。

不過空軍先前曾指出，幻象機隊到目前為止，運作情況維持都很好，在整體空防扮演非常重要角色。曹進平強調，幻象機隊有單座機跟雙座機，各別擔負不同任務角色，雙座機在很多重要任務，以及換裝訓練等，使用頻度比較高，所以機體使用時間比較快，單座機相對的飛行時間還有裕度，在雙座完成評估後，後續飛行使用時間整個還在20年以上。