台北公館商圈的港式飲茶「易牙居」經營32年，近日突然宣布即將停業，周二父親節就是最後營業日，消息一出讓不少顧客大感驚訝，不捨記憶中的滋味，也希望業者有機會再到台北開店。

易牙居在臉書發布停業公告，內文提及「感謝您長期的支持與陪伴，易牙居經過了32個年頭，因為有您的陪伴讓易牙居更加的成長與茁壯，也因為有您長期的支持，才能讓易牙居原本是台北200坪的小餐廳，華麗轉身在台中烏日高鐵特區變成5600坪的臻愛花園飯店」。

「易牙居要和各位貴賓暫時說再見了，也希望我們自己能夠調整好步伐整軍再出發，在不久的將來能用全新的形象和長期支持的貴賓再度相逢。更希望各位貴賓有機會𦲷臨台中臻愛花園飯店。珍重！再見！」

停業公告來得突然，讓不少客人紛紛哀號，「天啊青春的回憶！」、「我今天才提到要帶公婆下個月去用餐，哭哭」、「人生第一家覺得好吃的港式飲茶」、「喔不～期待台北可以早日再找到新店點」、「外送還有嗎？」、「期待台北早日找到新址，絕對去光顧」、「營業到哪一天呢？」、「太突然了，我還想再吃啊」。

易牙居創立於1991年，隔年開設2店「易牙居點心坊」，本店於2020年熄燈後，點心坊持續經營至今，2007年成立「易牙居婚宴會館」，後改名為「臻愛婚宴會館」，目前有台中、高雄2處據點。根據《NOWnews今日新聞》報導，業者表示父親節（8/8）是易牙居公館店最後營業日，至於停業原因是否為「房東漲租」，業者不對此作回應。