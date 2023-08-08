女星唐玲過往受訪時曾透露自己的家庭：「有家暴我的爸爸、遺棄我的媽媽。」並在社群上揭露過往被家暴的故事，讓粉絲們感到十分心疼。而今(8)日適逢父親節，唐玲也在社群上吐露心聲，坦言：「雖然心中嘆氣、無奈，但卻快樂著。」

唐玲日前在社群上分享與同為癌友的對話時，透露自己在兒童與青少年時期，「每天在家暴的恐懼中醒來，逃家之後，解放幾年荒唐，染上吸煙惡習。」在自己深陷於情緒低潮時，更多次於深夜自問：「活著到底為什麼？」

而今日適逢父親節，唐玲也在社群上發文，吐露心聲，直言：「過去每年這節日到來時，我要開始演戲，假裝和樂融融相聚一起。」透露自己的父親不僅會肢體暴力，更會情緒勒索、思想改造，「因此，我對他從來不曾頂嘴反抗，盡孝盡力奉養哄他願天天開心，直到他安享天年。」

此外，唐玲表示自己得知罹癌後，慶幸父親當時已上了天堂，而今又到了父親節，她雖然放下重擔，但也坦言：「雖然嘆氣、無奈，但卻同時也快樂著，好糾結的愛呀！」貼文PO出後，有不少粉絲們為她加油打氣，留言：「未來的每一天最重要，一定要天天開心，再次為你加油，愛你呦」、「人活在世上無論遇到什麼都要先讓自己快樂、也只有快樂才會忘掉痛苦！加油。」

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