氣質女星郭碧婷2019年嫁給香港娛樂大亨向華強兒子向佐，過往這對俊男美女的小倆口屢傳婚姻亮紅燈的傳聞，不過隨著近期向佐頻頻曬出家庭成員間互動的畫面，看似在反駁相關傳聞大秀恩愛。近日還帶著家人們到迪士尼樂園旅遊，豈料郭碧婷卻意外被網友發現，她使用的手機是iPhone 8，讓不少人對百億豪門長媳的節儉程度感到十分驚訝。

向佐近日與郭碧婷帶著一雙兒女到上海迪士尼遊玩，一同度過家庭時光，而向佐更在微博上曬出多張一家人同框合影的美照，而向佐與郭碧婷更在照片中甜蜜貼臉，並帶著甜笑，感情十分美好，看似在以行動破除關於婚姻亮紅燈的相關傳聞。

然而，就有眼尖的網友們在相關的畫面中發現，郭碧婷儘管已經嫁入豪門，但其外出穿搭仍十分樸素，並未鋪張浪費。此外，她所使用的手機，是6年前所發行的iphone 8，對比同品牌系列手機已推出iphone 14的現在，顯得尤為節儉，讓不少粉絲們對於郭碧婷的勤儉個性感到驚訝。

事實上，郭碧婷先前帶著兒女到大陸和公婆與老公團聚，眾人更為向佐兒子Isa舉行盛大的一周歲派對，向華強還在派對上說：「以後我們不在的時候，將這些珠寶都給Cora、Isa、碧婷」，並希望可以變成基金去行善幫助人。而此舉也顯見他們對於郭碧婷的喜愛。