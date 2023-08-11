唐振剛猛獻殷勤郭雪芙不領情。（時創影業提供）

唐振剛范少勳為郭雪芙起衝突。（時創影業提供）

郭雪芙和范少勳主演的時創影業製作W劇場《因為你如此耀眼》，2人感情急速升溫，走到哪親到哪，眼神充滿愛粉紅泡泡。2人也有臉紅心跳的床戲，郭雪芙：「印象中那場床戲很順利進行，和少勳互動配合的也不錯。」

郭雪芙和「前夫」唐振剛也有親密床戲，唐振剛笑說平時和男生的親密戲經驗比較多，反而跟女生會放不開，讓身為直男的他忍不住大喊實在太困難，「很少有機會跟女生拍親密戲，所以我拍攝當下緊張到全身發燙，雪芙還親自實測說：『哇！你超燙』很擔心我是不是發燒或確診。」

唐振剛劇中飾演郭雪芙無緣的前夫，因軟弱媽寶性格虧欠郭雪芙而心生愧疚，頻對女方送熱薑茶、溫馨接送，示好以彌補過錯，反遭女方冷落拒絕劃清界線。

現實中郭雪芙對男生殷勤追求行為超反感，尤其是在家樓下等機會巧遇更是一大NG地雷，唐振剛則表示自己在感情上屬於順其自然派，「因為怕造成別人麻煩，加上我很慢熟，通常都會用試探性的方式去確認對方好感度，否則做再多都只會讓人覺得厭煩。」

《因為你如此耀眼》每周日晚間8點東森戲劇40頻道，晚間10點TVBS歡樂台42頻道連播2集，晚間12點Netflix、LINE TV一次上架2集。