范少勳和郭雪芙合作偶像劇。（羅永銘攝）

郭雪芙、范少勳、唐振剛、柯淑勤等人今（8）日出席W劇場《因為你如此耀眼》首映會。郭雪芙和唐振剛劇中原本是甜蜜夫妻，但隨劇情發展，唐竟有「硬上」郭的橋段。唐昨說自己比較常跟男生拍親密戲，跟女生反而會不確定尺度拿捏，拍攝當下他緊張到全身發燙：「我得讓她是舒服的狀態，又得做到導演的要求。」還因此不慎抓傷郭雪芙的脖子。

郭雪芙現場指導范少勳拍攝CP感照片，場面搞笑。（羅永銘攝）

常拍偶像劇的郭雪芙倒是一派輕鬆對唐振剛說：「來，告訴我你現在要怎麼做。」更現場指導唐的角度，唐笑說印象很深刻，「當時雪芙是躺著，然後我撐在她上面，整個手都在抖，很害怕汗會滴到她身上。」

性騷事件燒進影劇圈，郭雪芙自曝早期拍攝廣告時，穿比較透明拍攝淋浴畫面，現場男工作人員就用有色眼光看她，還竊竊私語，當下她跟經紀人反映，經紀人只是淡淡回覆：「妳想太多。」另還有次和某男星合作，男方竟在她耳邊輕聲說：「妳真的好漂亮。」讓她極度不舒服，後來有再合作嗎？她語帶保留說：「這真的不好說啦。」

范少勳（左起）、柯叔勤、袁子芸演一家人。（羅永銘攝）

影后柯淑勤也透露，自己剛出社會還沒進演藝圈時，公司老闆竟開價50萬要跟她上床，「我覺得今天我喜歡妳，就算你只有五毛錢我都會跟你在一起，可是我又不喜歡你，為什麼要？」而她劇中飾演食品集團董事長，個性嚴肅、孤僻，連在片場也會催促大家趕緊拍攝。

「兒子」范少勳透露其實柯淑勤很溫暖，「我平常會向柯姐請教演戲，我記得殺青之後，柯姐還送我翻譯小說《愛在瘟疫蔓延時》。」戲裡有場他得向柯淑勤坦白說「媽，我成家了。」當時自己生活中剛好生了孩子，還沒對外公開，正好順勢讓秘密有個出口，「這是演戲很快樂的事情。」

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