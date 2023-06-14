《因為你如此耀眼》由郭雪芙與范少勳主演。（滾石唱片提供）

孫盛希為《因為你如此耀眼》量身打造片尾曲〈你的愛比我重要〉，於6月14日暖心上線。孫盛希分享，在閱讀劇本後，覺得「明明兩人相愛，卻要考量許多現實題，就像羅密歐與茱麗葉」，因此想傳達對一個人的濃郁愛意，透過獨特渾厚的「希式唱腔」讓人深陷在溫暖卻刺痛的旋律中。

「想抱就抱，不要等到離開才後悔」，孫盛希除了將女主角歷經苦痛，卻仍渴望愛的心情作為創作理念，她的感情觀也隱含在詞曲中，並邀請張伍共同填詞、交由音樂人KIRE完成編曲，再次與KIRE共同製作打造出真摯動人的告白情歌，「珍惜每個可以相處的當下，回頭看那些困難，可能都是小事，重要的是，你愛的他／她還在不在你的身邊。」

孫盛希坦言，男女主角的故事很像身邊朋友，「我想要支持他們，希望他們不要管家人或其他干擾因素，但一切沒有想的那麼簡單」，認為儘管愛彼此，可衝動決定的後果也許更難收拾，孫盛希以歌詞「離不開」3字表達對一個人最難捨的感情，〈你的愛比我重要〉不僅釋出愛對方的心，也是諷刺貪戀著一個人的自己。