台大校長陳文章就任以來，積極投入募款工作，校方今(15)日與光寶集團創辦人宋恭源舉行「宋恭源先生頂尖研究講座」捐贈儀式，宋恭源將自2023年至2032年10年間，每年捐贈新台幣2000萬元，以10年共計2億元的款項設置頂尖研究講座，協助台大邀請國際頂尖學者來校擔任短期或長期講座教授，並與相關領域研究團隊展開各項學術深度交流。

台大說明，為提升師生國際視野、專業領域深度與廣度，「宋恭源先生頂尖研究講座」經費所特邀的候選人，其研究領域包含前瞻關鍵技術與富含法理底蘊的領域，包含：半導體及數據科學、永續與綠色能源、精準醫療、量子科技、漢學、法學研究等的學者，並須符合具備諾貝爾奬得主或國外具世界知名度的重量級學者等資格。盼此研究講座所邀請的學者，能協助臺大的教研人員研究團隊，深化教學或研究的全球影響力，鏈結接軌國內外學術資源，進行合作交流；善用其國際學術網絡資源，協助臺大推動國際交流合作，並強化國際競爭力及影響力。

陳文章表示，未來10年，有「宋恭源先生頂尖研究講座」的加持推動，對於台大推動國際鏈結及提升全球影響力將有極大幫助，並在邁向頂尖世界一流大學國際路上將走得更穩健、踏實，且為社會帶來更多貢獻及發揮更大學術影響力。

陳文章提到，台大以第二期教育部高教深耕計畫所通過的10個特色研究中心鏈結國際學術機構、國內學研機構及企業界打造全球頂尖研究中心外，並加強建構與全球重點姊妹校的種子計畫及研究計畫、合設實驗室及研究中心，和執行多項核心研究群的國際加值計畫。校方未來將以上述頂尖研究中心及核心研究群為基礎，設立「亞洲高等研究院」，而其中重要環節為世界級學者來台大進行講座教研。

宋恭源說，台灣之所以是一個幸福之地，最重要的因素就是「人」，而要培養好的人才，最關鍵就是在「教育」。台灣作為台灣最高學府，不僅是台大校友的台大，也是台灣人的台大。

宋恭源指出，陳校長自就任以來就積極奔走各方，為提升台大在國際間學術地位不遺餘力讓人深受感動，讓他也希望能貢獻一己之力，點燃第一道通往世界級的學術之光，希望藉由這個頂尖講座的成立，邀請到國際諾貝爾獎等級的大師來台，帶進跨地域、跨領域的激盪交流，相信不只能裨益學子，拉高視野格局，更能激發老師在學術上更多的深入交流，培養出更多我國優秀的世界級人才。