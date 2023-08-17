台中一名紀姓法師與禮儀社約好為往生者誦經，怎料當天卻臨時缺席，使禮儀社被迫臨時另找法師，為了向喪家致歉減免治喪費7萬餘元，禮儀社連同財損、名譽受害等，將紀姓法師告上法院。法官認為，一般人篤信行事時辰與方位風水之吉凶關乎一家之興衰，因此相當喪事等時辰，判紀需賠償禮儀社7萬1420元。

據判決書指出，禮儀社主張，紀男為誦經師父，因有承辦法事之需求，旗下員工於今年1月2日透過Line群組向紀男下單，經確認法事時間地點後，雙方即成立承攬契約。怎料雙方約定法事時間，即同年1月6日晚間9時30分紀男竟未到場，直至法事結束後才用Line訊息道歉。

禮儀社控訴，為避免誤喪家法事時辰，倉促之下僅得緊急聯絡另外之法師，因此遭受喪家指摘，將原先治喪報價27萬1420元中減免7萬1420元之費用，因而受固有利益及名譽權之損害，向紀男求償財損7萬1420元及名譽權之損害12萬8580元。

法庭審理時，紀男未於言詞辯論期日到場，亦未提出準備書狀作何聲明或陳述。

法官經查，雙方透過Line通訊軟體約定完成禮儀法事，禮儀社並應於工作完成後給付報酬予紀男，故兩造間契約應屬承攬關係無誤。而紀男於約定時間竟未到場完成工作，致禮儀社須緊急連絡另外師父到場，並有相關對話截圖及自宅治喪契約單為證。

法官認為，雙方承攬契約之工作內容是為喪禮法事，依一般民間喪禮習俗及宗教上之儀式，法事是為往生者誦經祈福、帶領往生者魂魄順利超渡之儀式，而一般人篤信行事時辰與方位風水之吉凶關乎一家之興衰，因此喪事各種重要儀節均需請人選擇吉日良辰，是相當重視特定時辰之習俗。

法官審酌，紀男因故未於約定時間提供誦經服務，自屬民法第502條第2項得解除契約之事由，並可歸責於紀，因此禮儀社求償應屬有據。至於名譽權部分，因禮儀社未舉證受侵害且情節重大之情事，自無受有精神上痛苦，因此請求賠償非財產上損害，為無理由，應予駁回。