台中市某殯葬禮儀社，今年初與紀姓誦經師父約定到喪宅做法事，未料，該法師未到場，禮儀社聯繫不到人只好找人替補做法事，喪家怨耽誤時辰，事後禮儀社減免喪家7萬餘元費用彌補，提告紀姓法師因延誤工作須賠7萬餘元損失，另名譽損失12萬餘元，總計20萬餘元，一審判紀男應賠償禮儀社7萬餘元，可上訴。

禮儀社主張，事前有向紀姓法師確認法事時間、地點，當天卻缺席，直到法事結束後紀才用Line訊息道歉，為完成喪家法事，倉促之下找別的法師，卻被喪家指責，便將喪家應支付的27萬餘元費用，減免掉7萬1420元。

禮儀社另外求償名譽權損害12萬8580元，總計要求紀應賠償20萬餘元。禮儀社向台中地方法院提告後，紀姓法師經通知未到庭，亦未提出準備書狀作何聲明或陳述。

台中地方法院認為，紀姓誦經師父，今年1月間透過Line通訊軟體與禮儀社約定，於指定日期到喪宅做法事，工作完成後禮儀社給報酬故兩造間契約應屬承攬關係無誤。但紀失約未完成工作，讓禮儀社緊急另找法師到場，事後對喪家減免費用7萬1420元，禮儀社提出Line通訊軟體對話截圖及自宅治喪契約單為證。

法官認為，紀姓法師未完成工作屬實，另禮儀社未舉證名譽權受侵害且情節重大，自無受有精神上痛苦，請求紀男賠償非財產上損害，為無理由，應予駁回；判紀姓法師應支付禮儀社7萬1420元，可上訴。