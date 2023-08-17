配眼鏡這樣的價格有合理嗎？一名網友抱怨，日前帶孩子配眼鏡，老闆報完價格後他忍不住殺價，直說「大家都知道眼鏡是暴利」，更表示同樣的東西在網路上只要幾百元就有了，讓一旁的老闆娘氣得當場趕人，而這名網友仍不認為自己有錯，痛批：「你們還賺這麼多耶，真是有夠黑心的」。

原PO在《匿名公社》發文抱怨，昨（16）日他帶著孩子去配眼鏡，老闆說定價1850元的眼鏡折扣後是1110元，再加上選配濾藍光鏡片，一共要價2310元，原PO一聽立刻殺價，希望老闆收整數2千元就好，見老闆面有難色，原PO繼續說：「其實大家都知道眼鏡是暴利」。

原PO表示，他知道開店有營業成本，但同樣的鏡框在網路平台只要賣299元或399元，就算老闆已經給予折扣，還是賣得很貴，「 我才殺310元而已還好吧？你知道310元我們家可以吃一餐嗎？就便宜賣我啦」，原PO強調，會再幫忙介紹其他朋友來光顧。

沒想到，這時老闆娘聽不下去，跑出來說「奧客！不賣了！」直接把原PO和孩子轟出店面，氣得原PO上網發文抱怨，不解怎麼會有人這樣做生意，「殺310元還好吧？你們還賺這麼多耶，真是有夠黑心的」。

貼文曝光後，讓許多網友看了直搖頭，認為原PO的問題比較大，「有多遠，滾多遠」、「老闆娘夠跩，我喜歡」、「我會建議你自己開一間店比較快」、「台灣還是有很多人不尊重專業人士」、「好喜歡看這種故事，療癒」、「轟出去剛剛好」、「久久才配一次，如果服務好給人家賺，是可以接受的」。