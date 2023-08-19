許多長輩節省慣了，買東西、做任何事都想知道價錢。一名女網友表示，買剉冰給阿嬤吃、和阿嬤聊天提到最近在上瑜伽課，阿嬤第一句都是「多少錢」，她不解「為什麼老人很愛問多少錢？」許多網友秒懂「真的超愛問」，認為可能小時候都窮怕了，「一輩子都在為錢煩惱」；也有人說「數量化最直接，妳說空中瑜伽，他們可能不懂，一講到錢，就能馬上體會。」

一名女網友在批踢踢發文詢問「為什麼老人很愛問多少錢？」她舉例，買了一碗剉冰給阿嬤吃，先問這碗多少錢；和阿嬤聊天提到最近去上瑜伽課，阿嬤也先問多少錢；家裡換了一台微波爐，又問多少錢。

原PO好奇「是不是老人特別喜歡問多少錢？其他像是為什麼想上課、為什麼要換新的、這東西在哪裡買的，好像都不太關心，就是想搶先知道多少錢。」

許多網友都表示認同，「真的耶，每次問壓力就很大」、「真的超愛問」。大多人認為，老人家可能小時候窮，節省慣了，「從小教育就是這樣啊」、「以前的人有苦過吧」、「因為妳沒有窮過，小時候幫阿嬤撿回收的錢，能換2顆饅頭或1顆菜包，都得斤斤計較。」

也有人表示，「因為數量化是最直接了解的，妳跟老人家說空中瑜伽，他們可能不懂，也不知道那是什麼，一講多少錢，他們馬上能體會」、「阿嬤說不定想贊助妳，每次這樣阿嬤這樣問都會贊助我。」