吉卜力交響音樂會邀來4大唱將聯袂日本知名室內交響樂團「NHK交響樂丹玉管弦樂團」攜手演出。（日本吉卜力工作室提供）

日本動畫大師宮崎駿最新動畫電影《蒼鷺與少年》將於10月6日在台上映，受疫情影響，延宕3年的吉卜力交響音樂會，也將在10月來台演出，將由宮崎駿歷年動畫片主題曲「御用歌姬」井上杏美及其女兒Yuyu，攜手島本須美與木村弓親臨獻唱，4大實力唱將聯袂日本知名室內交響樂團「NHK交響樂丹玉管弦樂團」共同演繹《霍爾的移動城 堡》、《龍貓》、《天空之城》等多部吉卜力經典動畫電影原聲。

井上杏美以演唱原創作品出道，曾演唱《天空之城》片尾曲〈伴隨著你〉；《龍貓》片尾曲〈鄰居家的龍貓〉、片頭曲〉散步〉及插曲〈媽媽〉，曾獲得過日本動畫大賞最優秀主題歌獎，在動畫大獎、最優秀獎歷代動畫歌曲演唱者中拔得頭籌。她的女兒Yuyu，雖然才20歲卻擁有極高音樂天賦，已經發行了多張個人CD，演唱的歌曲在YouTube上一年點擊率高達60萬次，母女倆每年都會在世界各地舉辦多場音樂會。

女歌手木村弓曾演唱《神隱少女》主題曲〈永遠同在〉，廣為台灣觀眾所熟悉。擅長演奏音律優美豎琴的她，也曾為《霍爾的移動城堡》主題曲〈世界的約定〉作曲；島本須美是日本著名女性聲優，聲質有如琉璃，有琉璃嗓的美譽。除了為《風之谷》的主人公「娜烏西卡」配音外，還曾配音《魯邦三世：卡里奧斯特羅之城》的「克拉麗斯公主」，《幽靈公主》的「多姬」等角色，展現她溫柔清麗，優雅又有著強大力量的聲音。

以上4大實力女藝人將與NHK交響樂丹玉管弦樂團聯袂。該樂團演出多年、經驗豐富，是由取得過重大成就的音樂會大師組成。這場跨越國界的音樂對話，將是絕無僅有的視聽盛宴，更是一次身心愉悅的心靈洗禮。活動10月份在台演出，7日在高雄逸仙館登場，9日、10日移師台北國際會議中心，票價分為A區4800元／B區3800元／C區2800元／D區1800元，將在KKTIX售票系統販售，詳情請洽飛兔娛樂。