資深女星高玉珊演歌仔戲出身，後來轉戰電視劇演出，她近來參與舞台劇《叫我林彩香》演出，透露20年前被倒會，慘賠1000多萬，錢至今還追不回來，不過她已看開，表示錢再賺就有了，不願多計較。而72歲高玉珊自豪身體硬朗，3年前接下爬玉山的工作，沒想到一爬竟有高山症，還崩潰狂吐，讓她直呼差點沒命。

高玉珊20年前被惡性倒會1000多萬，怒對製作歌仔戲節目的洪姓姊妹提告，但錢至今都沒下落，還傳出姐妹花逃到新加坡，不過高玉珊已看開，表示事情過了就算了，錢再賺就有，她認為：「20年都過了，我們也活得好好的」。

春河劇團《叫我林彩香！》台北場記者會，圖為演員高玉珊（左起）、孫翠鳳、鍾瑤。（粘耿豪攝）

72歲高玉珊自豪身體硬朗，笑說有工作就有活力，透露她3年前接下爬玉山的工作，廠商還強調「高玉珊爬玉山」，她原本以為是坐車，結果沒想到是真的要登山，好不容易爬上山，下山卻出現高山症，高玉珊回憶當時都在崩潰狂吐，最後是靠著意志力走完，也讓她直呼：「哎唷，真是差點沒命」。

高玉珊演1970年代以歌仔戲小旦走紅，後來轉戰電視劇演出，2005年以《把愛找回來》獲得第40屆金鐘獎戲劇節目女配角獎，近年的作品則是參與影集《媽，別鬧了！》和舞台劇《叫我林彩香》的演出。