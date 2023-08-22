天后張惠妹近期在各地展開巡迴演唱會，愛情事業兩得意的她，與男友Sam低調交往12年，偶爾會在社群上分享女友的照片；今（22）日迎來七夕情人節，Sam在IG曬出一段「男友視角」的影片，甜蜜指數破表。

Sam今（22）日在IG上PO出一段影片，只見阿妹穿著黑色素T，頭戴鴨舌帽、墨鏡現身公園，坐在搖搖馬上前後搖擺，模樣相當可愛，文中則也寫下「她～那天8歲」。貼文一出，引來許多網友留言「這個小木馬準備被大家打卡打爆了」、「好喜歡這種視角啦！！！！」、「她到底知不知道自己那麼可愛」、「我姐也太可愛啦」、「鞋子太高要抬腿才能悠起来呀～哈哈哈」還有人笑虧「山道猴子，失敗」。

事實上，小倆口自2011年開始交往，至今已經有10多年的時間，兩人卻鮮少同框，但今年張惠妹回台東過年時，Sam也有一起回去，且從張惠妹上傳的影片中可見Sam與部落的族人、親戚的互動中看起來十分熟識，而日前Sam也PO出他與張惠妹的情侶牙刷照片，讓粉絲直呼是另類放閃。