財政部長莊翠雲接受立委林楚茵專訪，談及在野黨質疑政府編列特別預算「作假帳」，莊翠雲回應「公務員同仁都是兢兢業業、守法本分，對我們公務員同仁是汙衊與否定，絕對不可接受這樣的汙衊。」

莊翠雲首先表示，與國際相比來說，IMF的資料顯示，政府債務占當年度GDP比率只有33.5％，在G20中只有高於沙烏地阿拉伯、俄羅斯兩國。而最高者是日本262.5％、美國也有128.1％。顯示台灣負債比率控管很好、蓄積台灣的能量，國家信評也給予台灣很好的評等。

林楚茵表示，而在野黨質疑政府編列特別預算是「開小門」讓大家看不到，預算法本來就有總預算、特別預算，總預算是因應每年政府要推動政務，每年都要編列；特別預算是要推動國家重大政事、緊急事件或者因應時間要三年、五年，不是總預算可因應，法律上原本就可以。

莊翠雲表示，特別預算沒有辦法規避債限，總預算與特別預算的舉債都要算入債務餘額，總量不可以超過近3年平均GDP的40.6％；而且還有債務還本，否則就會超過限額。

莊翠雲強調「政府不會為了無上限舉債，就去編列特別預算」她舉例，就像疫情，這是百年大疫，一定要有疫苗、民眾生活要熬過去要紓困，還要振興國家經濟才能起來，所以一定要做，因此2020、2021、2022年這三年疫情最嚴重，但台灣經濟不輸人、贏過很多國家，而且稅收也表現很不錯，特別預算有其意義與目的。

前瞻是基礎建設，數位建設、交通建設有好的建設才會有好的經濟發展，所謂債留子孫就要考慮到，這個建設子孫是否可以使用到。

國防安全預算是強化保衛自己的能力，以後不管誰執政將來都可以接收新式戰機、海空戰力。涉及「普發現金」疫後振興特別預算完全是用歲計賸餘、沒有舉債。

林楚茵表示，很多指控很危險，尤其是「作假帳」莊翠雲表示，「公務員同仁都是兢兢業業、守法本分，說是作假帳是對公務員汙衊與否定的，是不可接受這樣的汙衊。