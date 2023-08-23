2024總統大選倒數5個月，在野黨陣營整合問題仍無進展，有前立委建議找前高雄市長韓國瑜出面做「桶箍」，整合國民黨參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲及鴻海創辦人郭台銘。國民黨高雄市第8選區（前鎮、小港、旗津）立委參選人、「最美發言人」李明璇表示，韓國瑜有認知到自己「啦啦隊」的角色，只是何時出來的問題而已。

李明璇近日接受港媒《中評社》專訪，談及前苗栗縣長徐耀昌退黨、反批國民黨一事，她認為，此時大家應團結一致，國民黨禁不起任何黨內同志有這樣的動作，若更因情緒講出「下架國民黨」這樣不理智的話，那並不是真正為了人民、為國民黨好。

對於有前立委希望韓國瑜出面當整合侯友宜、柯文哲、郭台銘3人的「桶箍」，李明璇表示，韓國瑜有認知到自己是啦啦隊的角色，只是何時會出來的問題而已。李明璇也開玩笑說，在野的3人與國民黨，若再不趕快整合團結，恐怕變成全民的豬頭。

李明璇也提到，以前侯友宜被說選不上，有些人改支持台灣民眾黨2024參選人柯文哲，雖是有情緒，但畢竟目標是為了下架民進黨，但根據近期的《美麗島電子報》民調，國民黨2024參選人侯友宜現在民調有回升第二，曾喊出下架國民黨的徐耀昌又退黨，此舉並非為國民黨好。