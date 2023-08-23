許多國人到日本旅遊時，都會搭乘日本的列車移動。一位男子近日到日本長野縣參加諏訪湖煙火大會後，持日本鐵路通票、「指定席特急券」準備搭乘預約列車，不過由於怕來不及搭車，他先持票券詢問警察是否能先進車站，被拒絕後只好乖乖排隊。雖然男子最後順利搭車，但他覺得警察做法有問題，因此發文分享經歷，不過許多網友卻覺得他根本是奧客想插隊。

原PO在臉書社團「日本自由行討論區」發文表示，他買了通票、指定席特急券要搭特急列車，此時人群都在排隊進站，他也因此詢問能否先入站，不過被警察以人潮多的原因回絕；這時原PO向警察表示，「你去把車站的JR東日本人員叫來」，警察卻不肯行動，他覺得理論沒有用，只好乖乖排隊進站，幸好最後順利搭到特急列車。

原PO認為，他買了指定席特急券卻無法優先進站搭車根本沒道理，不過警察的意思就是得乖乖排隊，即使沒搭到他預約的車次，也有普通電車可以搭乘，「但我就不想搭慢車，跟別人站40分鐘，且人擠人」；原PO指出，他上車時還發現，原本客滿的特急列車有很多空位，可能是很多人都還在站外等待進站，相較之下他搭過的其他車站卻可以優先進站，因此最後除了向鐵路公司申訴外，也決定公開這次的搭車經驗。

對此，許多人紛紛回應，「為什麼你會覺得訂好車票就不必排隊？」、「你應該看得懂日文吧？我查了一下今年的說明，人家就有叫你乖乖排隊不要插隊，而且還事前提醒說可能搭不上想搭的列車」、「JR Pass是車票的部份欸！不是進站Pass欸！不要把奧客文化帶去別的國家好嗎？」、「特急車票不用排隊是哪裡來的神邏輯，怕搭不上車就早點離開花火大會進車站，警察要求照章排隊有什麼問題嗎？」、「多謝你為大家做好示範如何做一個奧客」。